Argentina vs Inglaterra: Una semifinal con historia Mundial

La atención del planeta fútbol estará centrada en la segunda semifinal, donde los liderados por Messi y el conjunto de Bellingham disputarán el boleto a la final, en uno de los cruces con más historia, tensión y memoria del torneo.

El Mundial 2026 entra en su recta final y ya tiene a su primer finalista. España venció por 2-0 a Francia y aseguró su lugar en el partido decisivo de la Copa del Mundo.

Ahora, todas las miradas estarán puestas en la segunda semifinal, donde Argentina e Inglaterra se enfrentarán por el último boleto a la final, en uno de los cruces con más historia, tensión y memoria futbolera del torneo.

El partido está programado para este miércoles 15 de julio, a las 15:00 horas de Chile, y definirá al rival de España en la gran final del Mundial 2026.

En ese contexto, las apuestas del Mundial entran en una etapa clave, marcada por los equipos semifinalistas, el encuentro de figuras de peso y el análisis de los candidatos al título.

España espera en la final

La primera semifinal ya dejó una señal fuerte: España derrotó por 2-0 a la favorita Francia y se transformó en la primera selección clasificada a la final del Mundial 2026.

El equipo español confirmó su gran momento en el torneo y ahora espera por Argentina o Inglaterra, dos selecciones que llegan a la otra llave con argumentos suficientes para soñar con el título.

Una rivalidad que va más allá de la cancha

Argentina vs Inglaterra no es un partido cualquiera en la historia de los Mundiales. Cada vez que ambas selecciones se cruzan, el duelo arrastra una carga simbólica que combina fútbol, historia y memoria colectiva.

Uno de los capítulos más recordados ocurrió en el Mundial de México 1986, cuando Diego Armando Maradona marcó dos de los goles más famosos de la historia ante los ingleses: la “Mano de Dios” y el llamado “Gol del Siglo”.

Ese partido terminó con triunfo argentino por 2-1 y quedó instalado para siempre como uno de los momentos más icónicos de la Copa del Mundo. Lo que para muchos refleja la genialidad de Maradona, para los ingleses constituyó una jugada ilegal, que terminó en el “robo” del partido.

La rivalidad también ha estado atravesada por el contexto histórico entre ambos países, especialmente por la Guerra de las Malvinas (llamadas Falkland Island para los británicos), ocurrida pocos años antes de aquel cruce mundialista.

Tras un enfrentamiento de poco más de dos meses, los ingleses se hicieron con el control de las islas y desde entonces tienen una presencia militar permanente.

En la actualidad continúa la disputa diplomática entre los dos países. En junio de 2026, el Comité Especial de Descolonización de la ONU hizo un llamado a ambos países para que reanuden las conversaciones en torno a la soberanía de este territorio.

Por eso, cada Argentina vs Inglaterra suele vivirse en ambos países con una intensidad especial, dentro y fuera de la cancha.

Argentina busca otra final

Argentina llega a esta semifinal con la presión de ser una selección acostumbrada a competir por títulos. La Albiceleste vuelve a estar entre los equipos semifinalistas y buscará dar un paso más en su camino hacia una nueva final mundialista.

El equipo argentino ha sabido avanzar en partidos exigentes y llega a esta instancia con figuras capaces de marcar diferencias en momentos clave. En una semifinal, donde los detalles pesan más que nunca, su experiencia puede ser determinante.

Inglaterra quiere romper la historia

Inglaterra, por su parte, llega con la ilusión de volver a una final y confirmar el peso de una generación que hace años viene compitiendo en la elite internacional. El cuadro europeo aparece como uno de los candidatos al título y tendrá una prueba de alto impacto ante un rival que conoce bien este tipo de escenarios.

Para los ingleses, el desafío no será solo futbolístico. También será emocional: enfrentar a Argentina en una semifinal mundialista implica medirse con una historia cargada de antecedentes, presión y recuerdos que todavía pesan en la memoria del fútbol.

Una semifinal con sabor a final anticipada

Por historia, nombres y contexto, Inglaterra vs Argentina aparece como una de las grandes semifinales del Mundial 2026. No solo se juega el paso a la final ante España, sino también un nuevo capítulo de una rivalidad que ha marcado algunas de las páginas más recordadas de la Copa del Mundo.

Con España esperando en la definición, el duelo entre argentinos e ingleses concentrará la atención de los fanáticos y volverá a poner frente a frente a dos selecciones que saben lo que significa jugar bajo máxima presión.

El Mundial 2026 será transmitido por Chilevisión a través de su señal abierta, señal online y la app MiCHV.