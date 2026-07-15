“¿Tuviste un romance?”: Tanza Varela puso en aprietos a Karla Constant con pregunta sobre Sergio Lagos

Durante una conversación con la ex chica reality, la animadora de TV abordó nuevamente los rumores sobre su cercanía con Lagos, luego de que ambos enfrentaran respectivas separaciones.

Karla Constant volvió a referirse al comentado rumor que la vinculó sentimentalmente con Sergio Lagos, luego de que ambos enfrentaran sus respectivas separaciones y coincidieran nuevamente en la conducción de programas.

La animadora abordó el tema durante su participación en El podcast de Sarah, conducido por Tanza Varela. En medio de la conversación, la exchica reality decidió ir directamente al punto y consultarle sobre estas especulaciones.

“Hubo un rumor de que ustedes estuvieron juntos”, planteó Varela. Luego agregó: “Qué rumor tan extraño, nunca me lo hubiera imaginado”.

La influencer insistió en que le parecía una situación curiosa, considerando la larga trayectoria laboral que ambos han compartido. “Porque ustedes son muy compañeros de trabajo; yo sí tengo la capacidad de separar que dos personas trabajan juntas”, comentó.

Sin embargo, Constant respondió con humor: “Todo puede ocurrir en la villa del Señor”.





“¿Es verdad que tuviste un romance?”

La conversación continuó y Tanza Varela fue aún más directa. “¿Pero es verdad que tuviste un romance con Sergio o no?”, preguntó.

Ante ello, Karla reaccionó entre risas: “¡Ay! ¿Les gustaría saber? No lo voy a contestar acá”. Pero cuando la entrevistadora le consultó dónde sí estaría dispuesta a responder, la animadora fue categórica.

“En ninguna parte, porque creo que si fue un rumor, lo vamos a dejar como rumor para que la gente fantasee como ‘ay, se están mirando, ahí hay química’”, sostuvo.

Lejos de confirmar o desmentir la información, Constant explicó que la química entre conductores es una parte fundamental del trabajo televisivo. “Yo creo que siempre hay una fantasía existente. Pero en verdad, con todos mis compañeros de trabajo, obviamente he tenido una química”, aseguró.

Luego profundizó en la idea: “Estoy sacando la química sexual. Sino que tiene que haber una química, tiene que pasar algo entre esas dos personas, porque si no pasa nada, el espectador tampoco recibe nada”.

“He tenido la suerte de trabajar con grandes animadores, muy apasionados, buenos para el hue…, histriónicos y talentosos, entonces los he disfrutado a todos”, concluyó.