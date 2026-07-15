Videos captan el retorno de Karen Rojo a Chile: Intentó cubrir sus esposas tras aterrizar en aeropuerto

En los registros se observa a la exalcaldesa de Antofagasta descendiendo del avión escoltada por dos funcionarios de la Policía de Investigaciones.

La llegada de Karen Rojo a Chile quedó registrada en diversos videos captados durante la mañana de este miércoles en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, imágenes que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y medios de comunicación.

En los registros se observa a la exalcaldesa de Antofagasta descendiendo del avión escoltada por dos funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes estuvieron a cargo de su custodia durante el traslado desde Países Bajos tras concretarse su proceso de extradición.

El detalle de Karen Rojo en su retorno a Chile

Uno de los detalles que más llamó la atención fue que Rojo apareció esposada, aunque intentó cubrir las esposas con una chaqueta que llevaba entre sus manos mientras avanzaba por el terminal aéreo.





Pese a ello, en las imágenes se aprecia que permanecía bajo estricta vigilancia policial.

Tras su arribo al país, la exjefa comunal fue trasladada para continuar con los procedimientos judiciales correspondientes, luego de permanecer más de cuatro años fuera de Chile.

Recordemos que la otrora autoridad abandonó el país antes de comenzar a cumplir la condena de cinco años y un día de presidio por fraude al fisco en el denominado caso Main.

Revisa las imágenes acá: