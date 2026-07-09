Cancillería confirma que Karen Rojo será extraditada desde Países Bajos tras fugarse de Chile en 2022

La noticia fue dada a conocer a la Corte de Apelaciones de Antofagasta para que la condenada exautoridad “inicie su proceso de extradición a Chile”.

La exalcaldesa de Antofagasta Karen Rojo será extraditada a Chile tras permanecer por casi 4 años en la cárcel de Utrecht, en Países Bajos, por los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible.

El Ministerio de Relaciones Exteriores dio a conocer este jueves a la Corte de Apelaciones de Antofagasta que en el país europeo “pusieron a disposición a la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo Venegas, para que se inicie su proceso de extradición a Chile” .





Rojo fue detenida el pasado 13 de julio del 2022 mientras estaba en el Centro de Asilo para Refugiados de Ter Apel.

Esto, luego de que se haya fugado del país con dirección a Europa en marzo de ese mismo año.

La exautoridad antofagastina está condenada a cumplir 5 años y 1 día de presidio por, según dicta el fallo, haber contratado un servicio en favor de su imagen política personal con dineros municipales.

