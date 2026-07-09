El cara a cara que tensiona al PS: Grabaron discusión de Vodanovic con Cicardini por la megarreforma

La controversia se instaló en medio de la sala de Senado, luego de que Daniella Cicardini cuestionara a la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, por supuestas conversaciones sostenidas en una mesa político-técnica en la que participó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

La votación de la denominada megarreforma en el Congreso abrió una fuerte división al interior del Partido Socialista (PS), luego de que las senadoras Daniella Cicardini y Paulina Vodanovic protagonizaran una discusión en plena Sala del Senado y cruzaran acusaciones públicas por una presunta negociación vinculada al proyecto.

La controversia se instaló en medio del debate legislativo, luego de que la senadora por Atacama cuestionara a la presidenta del PS por supuestas conversaciones sostenidas en una mesa político-técnica convocada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y en la que también participa el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

El tenso cara a cara que se viralizó en redes sociales

La tensión quedó en evidencia este miércoles cuando ambas parlamentarias protagonizaron un áspero intercambio en la Sala del Senado, episodio que fue captado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

En las imágenes se observa a Vodanovic acercándose al escaño de Cicardini para encararla, quien se puso de pie para responderle, mientras ambas intercambiaban palabras en medio de una evidente discusión.

La senadora Paulina Vodanovic aborda a su par Daniella Cicardini en la Sala del Senado tras tensos cruces por postura del PS sobre la megarreforma. 🎥 Cedido pic.twitter.com/NdmUJle8Rq — AgenciaUno (@agenciaunochile) July 8, 2026

Según versiones de personas presentes en el lugar recogidas por The Clinic, Vodanovic habría abordado asuntos de carácter personal durante el intercambio. Cicardini, en tanto, le habría señalado que no entraría en esa dinámica.

Ante el aumento de la tensión, la senadora socialista Danisa Astudillo intervino para intentar calmar los ánimos y poner fin al enfrentamiento.





Las acusaciones de Daniella Cicardini

Poco antes del incidente en la Sala, Cicardini había realizado duras críticas contra la dirigencia de su partido, acusando a Vodanovic de no transparentar conversaciones que se estarían desarrollando respecto de la estrategia del PS frente al proyecto.

“ A las bancadas del PS se nos dijo que no se estaba negociando nada. Era mentira , nos tuvimos que enterar por Macaya y Paulina Núñez, por la prensa, de que se estaba negociando con Quiroz no ir al Tribunal Constitucional por la invariabilidad tributaria”, afirmó.

La parlamentaria agregó que “ahora nos dicen que eran conversaciones hipotéticas. Por favor, las negociaciones hipotéticas no existen, se negocia o no se negocia”.

Además, sostuvo que el Partido Socialista ya había adoptado una definición política respecto de la iniciativa.

“El Partido Socialista resolvió democráticamente rechazar este proyecto. Ese mandato no lo puede pasar a llevar ninguna negociación”, señaló, reiterando que votará en contra de la propuesta.

En esa línea, fue aún más dura al afirmar que “no voy a respaldar una colusión con Quiroz para ponerle un candado por 20 años a la ley de los superricos. Mi lealtad está con la gente”.

No voy a respaldar una colusión con Quiroz para ponerle un candado por 20 años a la ley de los súper ricos.

La senadora Vodanovic y el senador Juan Luis Castro, nos señalaron que “no se estaba negociando nada”. Nos tuvimos que enterar por Macaya y Paulina Núñez, por la prensa,… pic.twitter.com/yUjkw708Gx — Daniella Cicardini (@Dani_Cicardini) July 8, 2026

La respuesta de Paulina Vodanovic

Las declaraciones de Cicardini motivaron una respuesta pública de la presidenta del PS, quien difundió un comunicado dirigido a la militancia de la colectividad.

En el documento, Vodanovic negó tajantemente las acusaciones y aseguró que las conversaciones desarrolladas en el Senado no constituyen una negociación.

“He asistido a una mesa en el Senado citada por la presidenta de la corporación junto al jefe de bancada socialista, Juan Luis Castro, además de senadores de distintos partidos. No ha habido acuerdo alguno“, sostuvo.

La senadora añadió que “decir que mentimos o que vamos a coludirnos con Quiroz es falso y desproporcionado” .

Asimismo, recordó que todos los senadores socialistas votaron en contra del proyecto en general y que ella también rechazó la iniciativa en la Comisión de Hacienda, además de oponerse al proyecto de deuda pública impulsado por el Ejecutivo.

Vodanovic también cuestionó que las diferencias internas se hayan ventilado públicamente y aseguró que ese tipo de situaciones perjudican al partido.

“Lo que no puede ser es que, por hacer mi trabajo parlamentario, sean los propios compañeros quienes salgan a reclamar por la prensa sin conversar primero con nosotros”, señaló.

La timonel socialista llamó además a encauzar el debate dentro de las instancias partidarias y concluyó con una invitación a mantener la unidad de la colectividad en medio de la discusión de una reforma que ha generado divisiones tanto en el oficialismo como en la oposición.