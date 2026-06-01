“¡Mentiroso!”: Hombre gritó contra pdte. Kast en plena Cuenta Pública 2026 y mandatario le respondió

El tenso momento ocurrió cuando el mandatario decía sus últimas palabras en el Congreso Nacional. La senadora Daniella Cicardini (PS), quien se encontraba con otros parlamentarios de la oposición, registró el instante desde el salón.

Un tenso momento se vivió este lunes al final del discurso del presidente José Antonio Kast en su primera Cuenta Pública, luego de que un hombre le gritara “mentiroso”.

Todo ocurrió cuando el mandatario decía sus últimas palabras frente a los asistentes en el Congreso Nacional.

“Les prometo que, si estos cambios los realizamos, vamos a tener un Chile distinto, un Chile mejor, un Chile que se levanta. Un Chile de encuentro, un Chile que nos permita hacer realidad los sueños de todos nuestros compatriotas. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a nuestra patria…“, alcanzó a decir la autoridad cuando fue interrumpido por una persona.





“¡Mentiroso!” , gritó un hombre que llegó hasta el salón del edificio legislativo. El jefe de Estado miró hacia lo alto del salón y le respondió rápidamente: “Que Dios lo bendiga a usted también”.

El momento también fue captado por la senadora Daniella Cicardini (PS), quien se encontraba en la ceremonia. “La voz del pueblo en la Cuenta Pública”, escribió la parlamentaria en una publicación.

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