Ministros reaccionan a la primera Cuenta Pública del pdte. Kast: “No es falta de recursos, es falta de voluntad”

Jorge Quiroz, Iván Poduje y Martín Arrau conversaron con CHV Noticias tras el discurso del mandatario en el Congreso Nacional. Cada uno enfatizó las principales tareas en sus respectivas carteras.

Tras finalizar la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast, algunos ministros conversaron con CHV Noticias sobre sus reacciones en materia de cada una de sus carteras.

En este sentido, enfatizaron sobre la forma en que se comunicó el alza de combustibles, el plan para controlar las fronteras del país y la posibilidad de que aparezcan guettos verticales en diferentes comunas.

La reacción de los ministros tras Cuenta Pública

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tomó la oportunidad para enviar un mensaje a las personas a semanas de la alza histórica del combustible.





“Faltó tal vez decir que, y aprovecho esta oportunidad de decirle a las personas, que yo entiendo que cuesta llegar a fin de mes, entiendo que llenar el estanque de bencina cuesta mas caro hoy día o hay que bajarse del auto y subir a la locomoción colectiva. Empatizo con eso, pero por otro lado, yo estoy seguro que cada una de esas personas, si supiera lo que se estaba gastando y los sacrificios que iba a implicar ese gasto en otros ahorros, esto seguro que la gran mayoría habría coincidido con mi decisión (…) hay una situación compleja”, indicó.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, se refirió al control fronterizo del país, indicando que como cartera “tenemos una tarea enorme por delante y no es falta de recursos, es falta de voluntad, de control de compartir información y el Ministerio de Seguridad tiene esas atribuciones y las vamos a usar”.

A su vez, el titular de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, aprovechó la instancia para calmar a los alcaldes, asegurando que se va a contar con ellos para asegurarles que “nosotros no vamos a impulsar ningún cambio regulatorio que fomente guetos verticales y, si es necesario hacer ajustes, los vamos a hacer”.