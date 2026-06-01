Cuenta Pública 2026: Revisa el discurso completo del presidente José Antonio Kast

Seguridad, control migratorio, ajuste fiscal y reactivación económica marcaron la primera Cuenta Pública del mandatario, quien defendió el rumbo de sus primeros 82 días de gobierno y anunció nuevas medidas.

El presidente José Antonio Kast realizó este lunes 1 de junio su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional, donde aseguró que recibió un país enfrentado a una “triple emergencia”: de seguridad, económica y social.

En ese contexto, anunció una batería de medidas enfocadas principalmente en combatir el crimen organizado, reforzar el control fronterizo y reactivar la economía. Entre los anuncios destacó la creación de siete Fuerzas de Tarea especializadas, el “Plan Retorno” para inmigrantes ilegales, el fortalecimiento de las policías y un proyecto para crear un Registro de Vándalos e Incivilidades.

También confirmó el impulso al proyecto “Escuelas Protegidas” y una reforma al sistema de admisión escolar. Además, anunció la fusión de los ministerios de Interior y la Secretería General de Gobierno (Segegob).