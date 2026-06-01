Temblor hoy 1 de junio en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este lunes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este lunes 1 de junio se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud : 3.2

: 3.2 Hora: 07:45 horas.

07:45 horas. Epicentro : 34 km al Oeste de Quintero, región de Valparaíso.

: 34 km al Oeste de Quintero, región de Valparaíso. Profundidad: 25 km.

Magnitud : 3.9

: 3.9 Hora: 07:12 horas.

07:12 horas. Epicentro : 31 km al Oeste de Quintero, región de Valparaíso.

: 31 km al Oeste de Quintero, región de Valparaíso. Profundidad: 26 km.

Magnitud : 2.9

: 2.9 Hora: 04:32 horas.

04:32 horas. Epicentro : 38 km al Oeste de Quintero, región de Valparaíso.

: 38 km al Oeste de Quintero, región de Valparaíso. Profundidad: 29 km.