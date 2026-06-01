Turbazo en Quilicura: 7 sujetos ingresan violentamente a domicilio e intimidan a madre e hija

Según lo señalado por Fiscalía, se estima que el monto del robo sería cercano a los 15 millones de pesos.

Un violento asalto sufrió una familia en la comuna de Quilicura, luego que en la madrugada ingresaran al domicilio cerca de siete sujetos.

En el domicilio se encontraba la dueña de casa de 65 años y su hija de 22, quienes fueron intimidadas y encerradas en el baño del inmueble.





Según lo señalado por Fiscalía, el avalúo de este ilícito sería cercano a los 15 millones de pesos.