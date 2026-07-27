Camila Vallejo reaccionó a dichos de Mara Sedini y apuntó al gobierno: “Lo encontré un ninguneo muy fuerte”

En conversación con el podcast Animales Políticos, la exvocera del gobierno de Gabriel Boric se refirió a las recientes declaraciones de Sedini. Además, cuestionó la actual estrategia comunicacional del Ejecutivo.

La exministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reaccionó a las duras declaraciones realizadas por Mara Sedini, quien durante una entrevista en Sin Filtros cuestionó su desempeño al frente de la Secretaría General de Gobierno durante la administración de Gabriel Boric.

La exvocera del gobierno de José Antonio Kast abordó las constantes comparaciones que enfrentó con Vallejo durante su breve paso por La Moneda y aseguró que nunca se sintió identificada con ella.

“Si hacer la pega era mentir, esconderse de los problemas, dejar solo al presidente, no afrontar los problemas y más encima hacer comisiones para censurar a la prensa, no tengo ningún interés en parecerme lo más mínimo a Camila Vallejo”, sostuvo Sedini en el programa político.

La respuesta de Camila Vallejo

En una entrevista exclusiva con el podcast Animales Políticos, conducido por Daniel Matamala y Cristóbal Bellolio, Vallejo fue consultada por las declaraciones de Sedini. Sin embargo, evitó profundizar en la polémica y aseguró que existen temas más relevantes para el país.

“No voy a contestar eso. De verdad creo que no es necesario, no me parece lo más relevante en estos momentos. Yo creo que el país está atravesando cuestiones que son significativamente más preocupantes y yo creo que ahí debe estar el foco de la atención”, señaló.





Más allá de responder directamente a Sedini, Vallejo apuntó al gobierno del presidente José Antonio Kast y cuestionó algunas de las decisiones adoptadas en la conformación de su gabinete.

“Yo creo que sí el gobierno ha tenido un problema de diseño y esa es una irresponsabilidad de, sobre todas las cosas, del Presidente, porque es él quien elige a sus ministros o ministras”, sostuvo.

En esa línea, fue consultada sobre la salida de Sedini de la vocería y las comparaciones con su figura. “Es que tú no puedes copiar, no son cosas comparables, son estilos distintos”, indicó.

Asimismo, cuestionó que dos ministras mujeres fueran reemplazadas por hombres que actualmente encabezan más de una cartera ministerial.

“ Encuentro muy decidor que sacan a dos mujeres y las reemplazan por dos hombres haciendo dos pegas , como decir: ‘Tú mujer que no pudiste con tu pega, voy a poner en tu pega a un hombre que lidera dos carteras’, en vez de buscar cuadros femeninos en Chile Vamos que hay muchas que son capaces para asumir esa tarea”, afirmó.

“ Lo encontré un ninguneo muy fuerte y, además, el vocero y ministro del Interior no hace ni vocerías, cuestión que me parece bien impresionante”, agregó.

Finalmente, Vallejo también apuntó a la actual estrategia comunicacional del Ejecutivo y aseguró que existe una menor exposición pública de la vocería de Gobierno. “El vocero y ministro del Interior no hace ni vocerías, cuestión que me parece bien impresionante”, comentó.

“La Moneda actualmente no tiene vocería los lunes y nadie dice nada, estoy impactada con eso”, afirmó la exsecretaria de Estado.