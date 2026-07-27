“Fue una total irresponsabilidad”: Naya Fácil rompió el silencio tras polémico video conduciendo a más de 210 km/h
La influencer compartió un mea culpa en redes sociales tras la ola de críticas por conducir a más de 210 km/h. Además de pedir disculpas, reflexionó sobre su rol como figura pública y el impacto de sus acciones.
Naya Fácil ofreció disculpas públicas luego de la polémica que generó un video en el que aparece conduciendo su Tesla Cybertruck a más de 210 km/h junto a su pareja y amigos.
El registro, compartido por la propia influencer y rápidamente viralizado, desató críticas en redes sociales e incluso motivó diligencias por parte de la Fiscalía Metropolitana Sur.
Las disculpas que Naya Fácil compartió en sus plataformas
A través de una serie de historias de Instagram, Naya Fácil hizo un mea culpa por conducir a exceso de velocidad y ofreció disculpas a sus seguidores.
“Quiero disculparme por mi acto irresponsable, porque fue una total irresponsabilidad”, aseguró.
Asimismo, explicó que decidió probar una función de velocidad de su vehículo mientras viajaba por la carretera junto a su pareja y amigos con música a todo volumen, decisión que calificó como una “tontería”.
“Uno a veces no le toma el peso en el momento a este tipo de actos”, reflexionó en sus historias. “Quizás pudo haber llevado a una situación más grave. Afortunadamente, no fue así. Estoy super arrepentida”, aseveró Naya Fácil.
La reflexión de Naya Fácil tras polémico registro
Tras disculparse con sus 2,4 millones de seguidores, a los que llama “facilines”, Naya Fácil meditó sobre su alcance en las plataformas digitales y el ejemplo que proyecta.
“Sé que soy una persona influenciadora en redes sociales, que soy una persona pública”, comenzó diciendo.
En ese contexto también respondió a las críticas que recibió de los internautas por su imprudencia en la carretera: “¿Quieren que devuelva el tiempo a ayer y no lo vuelva a cometer? Lo siento, no puedo devolver el tiempo”, dijo la creadora de contenido.
“Lo que sí puedo hacer es reconocer, pedir las disculpas y no volverlo a cometer”, aseveró Naya Fácil desde sus historias de Instagram.