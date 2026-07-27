“Fue una total irresponsabilidad”: Naya Fácil rompió el silencio tras polémico video conduciendo a más de 210 km/h

La influencer compartió un mea culpa en redes sociales tras la ola de críticas por conducir a más de 210 km/h. Además de pedir disculpas, reflexionó sobre su rol como figura pública y el impacto de sus acciones.

Naya Fácil ofreció disculpas públicas luego de la polémica que generó un video en el que aparece conduciendo su Tesla Cybertruck a más de 210 km/h junto a su pareja y amigos.

El registro, compartido por la propia influencer y rápidamente viralizado, desató críticas en redes sociales e incluso motivó diligencias por parte de la Fiscalía Metropolitana Sur.

Las disculpas que Naya Fácil compartió en sus plataformas

A través de una serie de historias de Instagram, Naya Fácil hizo un mea culpa por conducir a exceso de velocidad y ofreció disculpas a sus seguidores .

“Quiero disculparme por mi acto irresponsable, porque fue una total irresponsabilidad”, aseguró.

Asimismo, explicó que decidió probar una función de velocidad de su vehículo mientras viajaba por la carretera junto a su pareja y amigos con música a todo volumen, decisión que calificó como una “tontería”.





“Uno a veces no le toma el peso en el momento a este tipo de actos”, reflexionó en sus historias. “Quizás pudo haber llevado a una situación más grave. Afortunadamente, no fue así. Estoy super arrepentida”, aseveró Naya Fácil.

La reflexión de Naya Fácil tras polémico registro

Tras disculparse con sus 2,4 millones de seguidores, a los que llama “facilines”, Naya Fácil meditó sobre su alcance en las plataformas digitales y el ejemplo que proyecta.

“Sé que soy una persona influenciadora en redes sociales, que soy una persona pública”, comenzó diciendo.

En ese contexto también respondió a las críticas que recibió de los internautas por su imprudencia en la carretera: “¿Quieren que devuelva el tiempo a ayer y no lo vuelva a cometer? Lo siento, no puedo devolver el tiempo”, dijo la creadora de contenido.

“Lo que sí puedo hacer es reconocer, pedir las disculpas y no volverlo a cometer”, aseveró Naya Fácil desde sus historias de Instagram.