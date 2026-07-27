“Fue sorpresa”: Gianella Marengo anunció que espera su primer hijo y reveló por qué no expone a su pareja

La comunicadora y exchica reality contó que es “un embarazo que requiere cuidados especiales” debido a su edad y la aparición de miomas, pero aseguró estar disfrutando del momento junto a su familia.

Gianella Marengo sorprendió la tarde de este lunes con un emotivo anuncio en sus redes sociales y reveló que se encuentra esperando a su primer hijo .

La comunicadora compartió la noticia con una publicación en su cuenta de Instagram, donde contó detalles de cómo ha vivido este proceso y mostró su vientre de embarazo.

“Hoy con muchísima emoción, quiero contarles que estoy embarazada. La verdad es que fue una noticia completamente inesperada, de esas que llegan a cambiarte la vida de un segundo para otro. Y aunque al principio todo fue sorpresa, hoy solo sentimos una inmensa felicidad y una profunda gratitud por este regalo que la vida nos puso en el camino”, escribió.





Sobre el proceso personal que vive, la exchica reality transparentó que ha sido un tiempo de “mucho cuidado. Por mi edad y por la presencia de miomas, este es un embarazo de alto riesgo, por lo que requiere especial atención y seguimiento médico”.

Por otra parte, Gianella Marengo habló de su vida sentimental asegurando que ha preferido mantenerla “lejos de la exposición”, aunque aprovechó de agradecer a quienes “siempre respetaron mis límites y la decisión que había tomado de nunca exponerlo. Créanme que lo atesoro con el alma”.

“Nunca he hablado públicamente de mi relación y espero que eso se diga respetando, porque creo que hay vínculos que merecen crecer en calma y resguardados (tarde, pero por fin aprendí)”, agregó.

“Por eso quería ser yo quien les compartiera esta noticia. Lo hago con el corazón lleno de emoción. Detrás de esta noticia hay una familia, un embarazo que requiere cuidados especiales y un ser que hoy es sin duda, lo más importante para nosotros”, finalizó en su anuncio.

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