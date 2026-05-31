Sismo de magnitud 6.0 sacude cuatro regiones de la zona central: Revisa su epicentro
Durante la tarde de este domingo se registró un sismo en la zona central del país.
Durante la tarde de este domingo se registró un sismo 6.0 en la zona central del país.
Si bien de manera preliminar del Centro Sismológico Nacional (CSN) indicó que se trataba de 5.8, luego corrigió la información al alza.
El temblor se percibió a las 17: 34 horas y se registró a 28 kilómetros al oeste de Quinteros, Región de Valparaíso.
En la misma línea, el organismo precisó que se originó a 30 kilómetros de profundidad.
Intensidades percibidas según la escala de MercalliRegión de Coquimbo
- Salamanca: IV
- Canela: III
- Los Vilos: III
Región de Valparaíso
- Quillota: VI
- Concón: VI
- Puchuncaví: VI
- Valparaíso: VI
- Viña del Mar: VI
- Casablanca: V
- El Quisco: IV
- El Tabo: IV
Región Metropolitana
- San José de Maipo: IV
- Santiago: IV
Región de O’Higgins
- Mostazal: IV
En desarrollo…