Sismo de magnitud 6.0 sacude cuatro regiones de la zona central: Revisa su epicentro

Durante la tarde de este domingo se registró un sismo en la zona central del país.

Durante la tarde de este domingo se registró un sismo 6.0 en la zona central del país.

Si bien de manera preliminar del Centro Sismológico Nacional (CSN) indicó que se trataba de 5.8, luego corrigió la información al alza.

El temblor se percibió a las 17: 34 horas y se registró a 28 kilómetros al oeste de Quinteros, Región de Valparaíso.

En la misma línea, el organismo precisó que se originó a 30 kilómetros de profundidad.

Intensidades percibidas según la escala de Mercalli

Región de Coquimbo

Salamanca: IV

Canela: III

Los Vilos: III

Región de Valparaíso

Quillota: VI

Concón: VI

Puchuncaví: VI

Valparaíso: VI

Viña del Mar: VI

Casablanca: V

El Quisco: IV

El Tabo: IV

Región Metropolitana

San José de Maipo: IV

Santiago: IV

Región de O’Higgins

Mostazal: IV

En desarrollo…