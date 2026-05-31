Claudia Schmidt rompe el silencio y expone a Leonardo Farkas: “No me cerró su billetera, yo se la cerré a él”

La panelista de farándula aseguró que “todo lo que he dicho, lo voy a mantener”.

Este domingo, Claudia Schmidt rompió el silencio y le contestó a Leonardo Farkas tras anunciar una querella por injurias y difamación en su contra.

Esto luego de una serie de hechos donde Claudia lo acusó de intentar “comprar” a las personas, cuestionó el origen de su fortuna y habló con Sergio Rojas de fiestas descontroladas.





¿Qué dijo Claudia Schmidt?

A través de su cuenta de Instagram, Schmidt señaló: “Quiero que sepan que yo estoy muy tranquila; todo lo que he dicho lo voy a mantener porque son vivencias personales”.

En esa misma línea, arremetió contra Leonardo y expuso: “Este comunicado que hizo este caballero parecía la cuenta pública, increíble. Quiero decirles que nunca nos ayudó; siempre nos dijo que todo lo que nos dio eran regalos”.

La panelista volvió a acusar al magnate de entregarle un sobre “lleno de miles de dólares”, con el compromiso de no decirle a su marido, John Bogdan.

“Él a mí no me cerró su billetera; yo se la cerré a él en la instancia donde yo dije: ‘Hasta acá llegamos'”, aseguró Claudia.

La panelista hizo hincapié en que el suceso del sobre fue el causante del quiebre definitivo de su amistad, omitiendo el resto de las declaraciones que entregó en el podcast “Modo Cahuín”.

“No puedo entender en qué cabeza cabe entregarle un sobre con miles de dólares a la mujer de tu amigo y pedirle que no le diga nada cuando siempre los regalos eran para la familia completa, sospechoso”, concluyó.

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