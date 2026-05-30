“Vuélvete a Chile y yo te pago…”: Las acusaciones de Claudia Schmidt que causaron que Leonardo Farkas la demandara
La panelista generó una conversación donde se le acusó de fiestas descontroladas, cosas ocultas, e incluso una fortuna que no se habría creado de buena manera.
Este viernes Leonardo Farkas anunció que demandará a Claudia Schmidt por injurias y difamación y la noticia causó revuelo entre los internautas.
Esto, debido a que no todo el público sabía la razón detrás de esta acción legal, la cual remonta a unos dichos emitidos el pasado 21 de abril.
¿Qué fue lo que dijo Claudia Schmidt?
En el podcast Noche de Pirañas de dicha fecha, se habló de la entrevista que Leonardo Farkas iba a dar en Primer Plano, donde se referiría a su distanciamiento con Tonka Tomicic.
Al respecto, Claudia aseguró que vería la entrevista porque, dependiendo de lo que dijera el empresario, ella también tenía información para aportar.
En ese momento, Sergio Rojas le consulta si ella mantenía una relación cordial con el magnate y Claudia lo negó rotundamente: “Generalmente, en los viajes de Leonardo se generan muchos problemas”, expuso.
La situación generó revuelo y tras mucho preguntar, Schmidt explicó: “Hay situaciones que se vivieron en las cuales yo básicamente no me dejo comprar por nadie y yo no tengo por qué estar aguantando situaciones de terceras personas”.
“Muy fiel a mi estilo, yo mandé mails, los cuales hasta el día de hoy tengo guardados; fueron mails de ida y vuelta”, aseguró.
Aunque declinó entregar todos los detalles por respeto, Claudia sí dio luces de lo que había ocurrido entre ella y Leonardo Farkas.
“Estuve en su casa, conozco mucha intimidad y no corresponde que yo salga hablando de estos temas, pero sí puedo decir que a mí no me compra nadie y menos en una situación puntual que estaba viviendo mi marido en ese minuto”, detalló.
En esa misma línea, agregó: “Que me digan, por ejemplo: ‘Vuélvete a Chile y yo te pago por el tiempo que sea, tu departamento, tus cosas, tu todo y, obviamente, yo le dije: ‘¿Con quién te crees que estás hablando?'”.
El quiebre se habría producido por “situaciones que se habían vivido, que yo no tenía absolutamente nada que ver y la verdad que para mí fue muy fuerte”.
Acto seguido, Sergio Rojas comenzó a hablar de que tenía cercanos que conocieron el círculo de Farkas y habrían comentado que él llevaría a cabo fiestas descontroladas.
Por su parte, Claudia negó que este tipo de eventos tuviese similitudes con el caso de Jeffrey Epstein, pero Catalina Pulido mencionó a Puff Daddy.
“Él también pertenecía o tenía este tipo de amigos que tenían este tipo de prácticas, como una logia”, expuso Sergio, mientras que Claudia contestó: “Todo es más turbio de lo que tú puedes llegar a imaginar”.
Claudia insinuó que la fortuna del magnate no tenía un buen origen: “Leonardo Farkas en Chile es una persona que es querida porque tiene muchísimo dinero y porque le tira el dinero a la gente como si fuese ganado”.
“Decir que hay que recordar: alguna vez escuché a Don Francisco decir, cuestionar cómo Leonardo Farkas había obtenido su fortuna”, expuso la panelista.
Finalmente, abordaron la demanda que presentó Qisheng Resources Limited contra Leonardo en 2018 por estafa y simulación de contrato ascendente a $46 millones de dólares y aseguró que el empresario les vendió una mina que no tenía recursos naturales: “Estaba pelada”, concluyó.