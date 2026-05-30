“Por las artimañas de…”: Marilú Balbontín respondió a dichos de su expareja y lanzó acusación contra abogado de Arriagada

“Que Cristian era un buen padre, me imagino que sí, pero ese no es el punto”, señaló Balbontín.

Durante la tarde de este viernes, Marilú Balbontín, madre de Javiera Suárez, rompió el silencio y contestó a las declaraciones de su expareja, Manuel Suárez, quien entregó su apoyo a Cristian Arriagada.

Además, la mujer reconoció que también ve a su nieto todas las semanas y negó haber tenido problemas con Javiera en el pasado.

¿Qué dijo Marilú Balbontín?

En el último capítulo de Que Te Lo Digo, Sergio Rojas se comunicó con Marilú, quien, respecto de la entrevista de su expareja, señaló: “No hay nada que decir. Dijo que él ve al niño semanalmente, igual que yo”.

En esa misma línea, agregó: “Que Cristian era un buen padre, me imagino que sí, pero ese no es el punto. El punto es que el niño no ve el tiempo suficiente a su abuela materna, que es más allá que el abuelo y la abuela”.

“Hay tíos, hay sobrinos, hay primos, una familia que ve al niño nunca. Ni para los cumpleaños, ni para los matrimonios, ni para los nacimientos. Nunca el niño tiene permiso para asistir”, aseguró Balbontín.

Sobre las últimas versiones que se han dado a conocer, donde se aseguró que un juez determinó que no estaba en sus facultades mentales para compartir la tuición del hijo de Javiera y Cristian, Marilú lanzó sus descargos.

“Que digan lo que quieran. A mí me respalda mucha gente que me conoce a través de la vida”, expuso.

Además, Balbontín arremetió contra la defensa legal de Cristian: “Por las artimañas de su abogado, hizo despedir a la psicóloga que tenía el niño y tomó una que presentaba el tribunal”.

“Unos informes escritos por el mismo abogado, diciendo lo peor de mí. Me hicieron test y yo tenía todos los trastornos mentales habidos y por haber”, expresó Marilú.

Asimismo, añadió: “Menos mal que la juez dictaminó lo que ya se sabe. Las audiencias eran por Zoom y en cada una se hablaba horrores de mí”.

Finalmente, la mujer instó a Sergio a entrar a su cuenta de Instagram y leer los comentarios de las personas que la conocen, negando problemas con Javiera.