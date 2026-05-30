VIDEO | Incendio afectó a local comercial en Estación Central
Más de 15 compañías de bomberos se movilizaron al recinto ubicado en Av. Libertador Bernardo O’Higgins con Toro Mazote.
Durante la tarde de este sábado se registró un incendio estructural en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana.
De acuerdo a información preliminar, el siniestro afectó a un local comercial que permanecía cerrado ante el riesgo de propagación.
Personal de bomberos se encuentra combatiendo las llamas en el recinto ubicado en Av. Libertador Bernardo O’Higgins con Toro Mazote.
🔴 AHORA: video con la respuesta del Cuerpo de Bomberos de Santiago ante 3ª Alarma de #Incendio en local comercial, en Av. Libertador Bernardo O’Higgins y Toro Mazote, en la comuna de #EstaciónCentral.@Comandantecbs @muniecentral pic.twitter.com/XuFSQ66Xch
— Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) May 30, 2026