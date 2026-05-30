VIDEO | Incendio afectó a local comercial en Estación Central

Más de 15 compañías de bomberos se movilizaron al recinto ubicado en Av. Libertador Bernardo O’Higgins con Toro Mazote.

Durante la tarde de este sábado se registró un incendio estructural en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana.

De acuerdo a información preliminar, el siniestro afectó a un local comercial que permanecía cerrado ante el riesgo de propagación.

Personal de bomberos se encuentra combatiendo las llamas en el recinto ubicado en Av. Libertador Bernardo O’Higgins con Toro Mazote.