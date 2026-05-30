Más de 1.200 detenidos y 5 mil funcionarios en terreno: Así fue el megacopamiento de Carabineros

Desde Carabineros destacaron que estos servicios buscan aumentar la presencia policial en estaciones de Metro, paraderos y sectores de alta afluencia que puedan ser focos de delitos.

Carabineros informó la detención de 1.220 personas tras un megaoperativo de seguridad desplegado entre miércoles y viernes en todo Chile.

El megacopamiento incluyó el despliegue de cerca de 5 mil funcionarios y estuvo enfocado en prevenir delitos, capturar prófugos y reforzar la vigilancia en puntos estratégicos.

De acuerdo al balance presentado por las autoridades, del total de detenidos, 250 fueron arrestados en la Región Metropolitana, mientras que los otros 970 correspondieron a procedimientos realizados en distintas regiones del país.

Entre los aprehendidos, 408 mantenían órdenes de detención vigentes y eran buscados por la justicia. Además, 246 personas fueron detenidas por infracciones a la Ley de Drogas y otras 124 por delitos de mayor connotación social.





Megacopamiento de Carabineros deja más de 1.200 a nivel nacional

Las autoridades también informaron detenciones por receptación, amenazas e infracciones a la Ley de Armas. El despliegue formó parte del plan orientado a combatir focos delictivos en zonas de alta circulación.

Entre miércoles y viernes, durante la intervención se realizaron más de 49 mil controles preventivos. De ellos, 30.239 correspondieron a controles de identidad y 19.427 a fiscalizaciones vehiculares efectuadas en distintos puntos del territorio nacional.

El operativo dejó además 2.957 infracciones, principalmente asociadas al tránsito. Carabineros cursó 2.090 multas por faltas viales, 716 vinculadas a la Ley de Alcoholes, 91 por porte de drogas y otras 60 por diferentes incumplimientos.

En paralelo, se ejecutaron 47 allanamientos a nivel nacional, incluidos 27 en las regiones Metropolitana y de Valparaíso. Como resultado, se incautaron más de 55 kilos de droga, 64 armas de fuego, 321 municiones y 192 vehículos.