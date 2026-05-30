Por fraude al fisco: Decretan arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para alcalde de Rinconada

La investigación se enmarca dentro de una causa judicial asociada a la inversión de recursos municipales para realizar obras en terrenos de callejón Las Moras en 2022.

Este sábado el Juzgado de Garantía de Los Andes decretó la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para Juan Galdámes Carmona, alcalde de Rinconada investigado por fraude al fisco y negociación incompatible.

la causa judicial está asociada a la inversión de recursos municipales para realizar obras en terrenos de callejón Las Moras en 2022, cuyo perjuicio está evaluado en $1.300 millones.

En la misma línea, el tribunal dictaminó las mismas medidas para el exsecretario general de planificación de la comuna, Hernán Espina. Mientras que el director jurídico del municipio, Lautaro Silva, quedó con firma mensual y arraigo nacional.





Decretan arresto domiciliario nocturno para el alcalde de Rinconada

Durante la audiencia, el tribunal resolvió no atribuir, por ahora, responsabilidad penal por una serie de delitos investigados, al estimar que no se cumplen los antecedentes necesarios para sustentar dichas imputaciones en esta etapa del proceso.

Entre los cargos descartados figura el presunto fraude al fisco vinculado a la compra de los predios Los Almendros, Las Bandurrias y Callejón Vecinal. La decisión también alcanzó delitos relacionados con la falsificación y uso de instrumento público falso asociados a documentos emitidos en 2022, en una arista donde existen otros imputados bajo investigación.