PGU suma nuevos beneficiarios desde junio: Revisa quiénes pueden recibir más de $230 mil

La ampliación de la PGU permitirá que más personas mayores accedan al beneficio estatal. Revisa quiénes podrán postular desde junio y cuáles son los requisitos para recibir el aporte.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un aporte mensual que entrega el Estado a las personas de 65 años o más para complementar sus ingresos durante la jubilación y, a partir del mes de junio, se incorporarán nuevos beneficiarios al sistema.

Es importante recordar que, tras los reajustes de inicio de año y la reforma de pensiones, la PGU se mantiene como el pilar fundamental de muchos hogares. Actualmente, sus montos se sitúan en:

$231.732 para quienes tienen entre 65 y 81 años.

para quienes tienen entre 65 y 81 años. $250.275 para los mayores de 82 años (beneficio que aumentó automáticamente para este tramo, pero que en septiembre de 2026 llegará a mayores de 75).





PGU sumará nuevos beneficiarios a partir de junio: Estos son los requisitos

De acuerdo a lo informado por ChileAtiende desde junio se ampliará el acceso a la Pensión Garantizada Universal (PGU) para un nuevo grupo de personas mayores que integren las leyes de reparación y pensiones de gracia.

Según lo establecido en el sitio web del organismo, la medida está dirigida a quienes: