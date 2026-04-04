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De la PGU al ex Bono Marzo: Revisa acá tus pagos por cobrar del IPS

La consulta por el pago pendiente puede realizarse de forma presencial en una sucursal o en línea. Si corresponde el beneficio, el dinero estará disponible en un plazo de cinco días hábiles.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Las personas pensionadas o beneficiarias de prestaciones pagadas por el Instituto de Previsión Social (IPS) tienen la posibilidad de revisar si tienen pagos por cobrar.

Estos montos pueden corresponder a pagos de Pensión Garantizada Universal (PGU), Pensiones de las ex cajas de previsión, Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI), Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años, Asignación Familiar, Subsidio Familiar (SUF) y Aporte Familiar Permanente (ex Bono Marzo).

Conoce los tipos de pagos por cobrar del IPS

Consulta por tu pago por cobrar del IPS

Revisa y solicita el cobro de una pensión y/o beneficio sin cobrar:

Importante: el pago estará disponible en 5 días hábiles.

Revisa aquí el estado de tu trámite

En el caso que ya consultaste y gestionaste el pago, conoce el estado de tu solicitud con tu ClaveÚnica. Si no la tienes, solicítala.

 

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