De la PGU al ex Bono Marzo: Revisa acá tus pagos por cobrar del IPS

La consulta por el pago pendiente puede realizarse de forma presencial en una sucursal o en línea. Si corresponde el beneficio, el dinero estará disponible en un plazo de cinco días hábiles.

Las personas pensionadas o beneficiarias de prestaciones pagadas por el Instituto de Previsión Social (IPS) tienen la posibilidad de revisar si tienen pagos por cobrar.

Estos montos pueden corresponder a pagos de Pensión Garantizada Universal (PGU), Pensiones de las ex cajas de previsión, Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI), Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años, Asignación Familiar, Subsidio Familiar (SUF) y Aporte Familiar Permanente (ex Bono Marzo).





Conoce los tipos de pagos por cobrar del IPS

Próximos a vencer : Solicítalos durante el mes en curso en una sucursal de BancoEstado o de la Caja de Compensación Los Héroes.

: Solicítalos durante el mes en curso en una sucursal de BancoEstado o de la Caja de Compensación Los Héroes. Requieren revisión : Dirígete a una sucursal ChileAtiende.

: Dirígete a una sucursal ChileAtiende. Solicitud en línea en ChileAtiende: Recíbelos por transferencia bancaria o retirarlos en una sucursal del BancoEstado o la Caja Los Héroes.

Consulta por tu pago por cobrar del IPS

Revisa y solicita el cobro de una pensión y/o beneficio sin cobrar:

Ingresa a sitio web ChileAtiende. Luego deberás ingresar tu RUN y fecha de nacimiento. En caso de que tengas pagos por cobrar, solicítalos con tu ClaveÚnica.

Solicita una videoatención en ChileAtiende.

Dirígete a una sucursal ChileAtiende con tu cédula de identidad. Si el trámite lo realiza tu apoderada o apoderado, debe presentar un poder notarial con tu permiso y su cédula de identidad.

Importante: el pago estará disponible en 5 días hábiles.

Revisa aquí el estado de tu trámite

En el caso que ya consultaste y gestionaste el pago, conoce el estado de tu solicitud con tu ClaveÚnica. Si no la tienes, solicítala.