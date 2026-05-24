Admiraba e imitaba a Pablo Escobar para controlar su territorio: Así cayó el temido “Patrón de Penco”

Camilo Letelier fue condenado a 17 años de cárcel por tráfico de drogas y lavado de activos, aunque actualmente se investiga si seguiría operando desde prisión.

Un amplio operativo encabezado por el OS-7 de Carabineros permitió la captura de Camilo Letelier, también conocido como el “Patrón de Penco”, un narcotraficante que durante años mantuvo el control territorial de la Villa Montahue, en la región del Biobío.

El delincuente admiraba a Pablo Escobar e incluso imitaba parte de sus prácticas para consolidar poder en el sector. Según la investigación, combinaba violencia extrema con ayudas económicas a vecinos y clubes deportivos para ganar apoyo dentro de la comunidad.

Durante los allanamientos se incautaron más de 70 kilos de droga, armas cortas y largas, municiones, chalecos antibalas y vehículos.