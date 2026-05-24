12 científicos muertos y desaparecidos en EEUU: FBI indaga posible conexión

Aunque algunos expertos creen que podría tratarse de coincidencias, las familias y autoridades siguen a la espera de esclarecer si hubo intervención de terceros.

El FBI investiga una serie de 12 muertes y desapariciones de científicos ocurridas en los últimos cuatro años. Todos tenían vínculos con programas nucleares, espaciales o proyectos considerados sensibles por las autoridades.

Entre los casos se encuentra la desaparición de la científica de la NASA Mónica Reza en un parque de California y la de William McCasland, exingeniero ligado a investigaciones de la Fuerza Aérea. También se indagan fallecimientos de físicos nucleares y trabajadores vinculados a la industria aeroespacial.

El presidente Donald Trump calificó el tema como “bastante serio” y aseguró que esperaba tener respuestas en pocos días.