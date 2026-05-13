Trump aterriza en China por reunión clave con Xi Jinping: Lo acompañan altos ejecutivos de Tesla, Nvidia y Apple

El Mandatario estadounidense viajó a Asia en compañía de Elon Musk y Tim Cook como representantes directivos de grandes empresas de tecnología.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó la mañana de este miércoles en China para una visita de tres días, periodo en el que tendrá una reunión con el mandatario Xi Jinping sobre la expansión de empresas norteamericanas en el país asiático.

A dicha cita en el gigante de Asia que se desarrollará en medio de la guerra en Irán, el presidente estadounidense llegó junto a 16 directivos de grandes empresas, entre ellos Elon Musk como fundador de Tesla y SpaceX, Tim Cook, el delegado de Apple y Jensen Huang, representante de Nvidia.