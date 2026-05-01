01/ 05/ 2026 22:46

“No estoy satisfecho”: Donald Trump rechaza nueva propuesta de paz de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentó la tensión con Medio Oriente tras asegurar “no estar satisfecho” con la propuesta de pacto impulsada por Irán. Esto, en medio del alto al fuego del conflicto que impacta y agudiza el estado de los mercados globales. En sus declaraciones, el mandatario estadounidense apuntó a un “liderazgo desarticulado” en Teherán y sostuvo que negocian porque “no le quedan fuerzas militares”.