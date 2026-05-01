Mariana Derderian envía mensaje al pdte. Kast: “Manito en el corazón”

La actriz reveló que un detector de humo cuesta alrededor de $7 mil, sin embargo, no es algo de lo que gente esté normalmente preocupada.

Mariana Derderian envió un potente mensaje al presidente José Antonio Kast para que ayude a prevenir tragedias como el incendio en que su hijo de 6 años perdió la vida.

Con lágrimas en los ojos durante una entrevista, la actriz recordó el siniestro que afectó a su hogar en el 2024 y enfatizó en la importancia de las campañas de Coaniquem y Bomberos para prevenir este tipo de accidentes.





El mensaje de Mariana Derderian al pdte. Kast

Durante una conversación en el podcast Mane Martín, la venezolana se tomó un momento para pedirle al mandatario tomar cartas en el asunto para salvarle la vida a muchas personas. Especificamente, la posibilidad de contar con detectores de humo en las viviendas.

“Yo quería proponer una campaña, lo traté de hacer… no deberíamos esperar que fuera una ley; cuestan $7.000 y le tienes que ir cambiando las pilas. No se te va la vida en eso, pero sí se te va la vida en no tenerlo“, comentó Derderian.

Claramente afectada con su mensaje, añadió: “Presidente, manito en el corazón, y empatizar de verdad, habría mucho menos accidentes. Ojalá subvencione algunos también para la gente más sencilla, pero eso lo dejo ahí”.