“Lo maldito del sistema…”: Mariana Derderián pone en debate los días de permiso laboral por duelo

La actriz recordó que tuvo que realizar los trámites funerarios, elección de una ánfora y exámenes de ADN en el Servicio Médico Legal completamente sola y en un plazo acotado.

La actriz Mariana Derderían puso en debate los días de permiso laboral que permite nuestra legislación tras la muerte de un hijo, esto tras la partida de su hijo en 2024.

En conversación con Mane Martin Podcast, la actriz usó su propia experiencia para criticar la falta de empatía en los duelos familiares.

“Cuando nace un hijo, tú tienes un postnatal de seis meses. Cuando muere un hijo, 10 (…) mira lo maldito del sistema , que cuando ocurre la muerte, en estos pequeños días, ¿cachai la cantidad de trámites que tienes que hacer? Yo los hice todos”, reveló la intérprete.





Trámites funerarios, elección de una ánfora y exámenes de ADN en el Servicio Médico Legal (SML) para corroborar su relación sanguínea con su hijo, fue parte del procedimiento que debió llevar a cabo Mariana en estos 10 días, mientras su ex pareja y padre de sus hijos se encontraba en coma.

Permiso laboral por duelo

En la Biblioteca Nacional del Congreso de Chile se explica cómo funciona el permiso para ausentarse del trabajo en caso de matrimonio, unión civil, el nacimiento de un hijo o el fallecimiento de un familiar cercano.

¿Cuántos días comprende el permiso laboral por duelo?

En caso de la muerte de un hijo: 10 días corridos de permiso pagado. En caso de muerte del cónyuge o conviviente civil: 7 días corridos de permiso pagado. En caso de la muerte de un hijo en gestación: 7 días hábiles. En caso de la muerte de un hermano, del padre o la madre: 4 días hábiles.