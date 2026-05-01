“En esta vida no”: Pancha Merino comparte dura reflexión sobre su infancia

“Acá tienes una hermana que te ama”, fue la intervención de la hermana menor de la actriz, María Luisa Merino.

La panelista Francisca “Pancha” Merino desclasificó una fotografía de su infancia en redes sociales, espacio que también uso para dar a conocer que no habría tenido la vida que deseaba cuando pequeña.

Esto generó una serie de comentarios en su publicación, principalmente de personas que le entendían y habían pasado por situaciones similares en sus primeros años.

La reflexión de Pancha Merino sobre su familia

“Saben, siempre quise tener una familia constituida: Papá, mamá, hermanos, todos juntos. Si hay algo que envidiaba cuando iba a las casas de mis amigas era ver esa unión familiar, ese orden que nunca tuve”, escribió Merino en su último post de Instagram.





Junto a su foto, aparentemente en la playa, añadió con énfasis: “Dios me dio mucho y lo agradezco, pero estabilidad familiar en esta vida, no“.

Tras esta declaración, cientos de personas le dejaron mensajes de aliento y consejos personales al respecto. Entre estos, apareció María Luisa Merino, hermana menor de la panelista.

“Acá tienes una hermana que te ama“, le escribió la cantante a Pancha. Asimismo, algunos seguidores le escribieron: “Hay distintos tipos de familia lo importante es que jamás falte el amor” y “tus hijos bellos, Pancha, son lo más valioso, ellos hacen tu familia”.