Inicia la restricción vehicular 2026: Revisa aquí el calendario completo

La restricción vehicular 2026 se inicia el 1 de mayo y se extiende hasta el 31 de agosto. El horario es de lunes a viernes de 07.30 a 21.00 horas, excepto festivos.

Las autoridades del Ministerio del Medio Ambiente y Transportes dieron a conocer el calendario de restricción vehicular 2026, que inicia este viernes 1 de mayo y se extenderá hasta el 31 de agosto.

La medida busca disminuir la contaminación ambiental y es parte del plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) de la Región Metropolitan

En su presentación, las autoridades destacaron que el plan de descontaminación en la capital ha permitido disminuir el material particulado 2,5, el más dañino para la salud, en un 75% desde inicios de los 90 a la fecha.

Restricción vehicular 2026: Conoce el calendario

Este año, las autoridades elaboraron un nuevo calendario de restricción vehicular para automóviles, station wagons y similares con sello verde , según el último dígito de la placa patente:

Lunes: 8-9

Martes: 0-1

Miércoles: 2-3

Jueves: 4-5

Viernes: 6-7

Para vehículos sin sello verde la restricción es la siguiente:

Lunes: 6-7-8-9

Martes: 0-1-2-3

Miércoles: 4-5-6-7

Jueves: 8-9-0-1

Viernes: 2-3-4-5

Dentro del anillo Américo Vespucio, estos vehículos sin sello verde tienen prohibición absoluta para circular, cualquiera sea el último dígito de la placa patente.

¿Qué vehículos deben cumplir con la restricción vehicular?

Según la norma, en la Región Metropolitana (dentro de la Provincia de Santiago y comunas de Puente Alto y San Bernardo), la restricción vehicular afecta a autos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 y motocicletas inscritas antes de 2011.

También aplica a vehículos sin sello verde y motos anteriores a 2002. El horario es de lunes a viernes de 07.30 a 21.00 horas, excepto festivos.