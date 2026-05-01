¿Se paga más por trabajar el 1 de mayo en Chile? Qué dice la ley

Aunque es un feriado irrenunciable, muchos trabajadores y trabajadoras deberán cumplir con sus labores este viernes. Acá te contamos cómo se paga este día en tu remuneración mensual.

Este viernes 1 de mayo Chile está viviendo un nuevo feriado irrenunciable, esta vez, por la conmemoración del Día Internacional del Trabajador.

Aunque muchos trabajador no deberán cumplir labores, sí tendrán que trabajar aquellos que estén en rubros que cumplen alguna función estratégica o brinden un servicio indispensable.

Por esta razón surge una pregunta clave: ¿Existe una gratificación especial por trabajar un feriado irrenunciable en Chile? A continuación te contamos la respuesta.

¿Cómo se paga un feriado irrenunciable?

En nuestro país la remuneración por cumplir con la jornada laboral un día feriado irrenunciable incluye un recargo del 50% sobre el valor de la hora ordinaria al mes.

Por lo tanto, aquellos funcionarios que trabajen durante los días festivos tienen derecho a recibir la remuneración habitual más los recargos correspondientes por trabajar en jornada especial o extraordinaria.

“Las horas extraordinarias se pagarán con un recargo del 50% sobre el sueldo convenido para la jornada ordinaria y deberán liquidarse y pagarse conjuntamente con las remuneraciones ordinarias del respectivo período”, dice el Código del Trabajo.

En sencillo, se paga el valor de una hora común, más el 50% de esta. Por ejemplo, si un trabajador recibe el sueldo mínimo actual de $529.00 y trabaja 44 horas semanales, recibiría $4.207 por cada hora extra trabajada.