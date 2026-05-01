01/ 05/ 2026 13:03

1° de mayo: Se registran multitudinarias marchas en la Alameda por el Día de los Trabajadores

Este viernes miles de personas participaron de las tradicionales marchas en la Alameda por el Día Internacional de los trabajadores. En el caso de la marcha organizada por la CUT, la manifestación terminará en el Centro Cultural Gabriela Mistral, donde se hará el cierre con un show folclórico y el discurso de diferentes dirigentes sindicales. Desde Metro de Santiago han reforzado el llamado a informarse sobre las estaciones de metro disponibles en el centro de la capital en caso de trasladarse por ese sector. Carabineros en tanto, ha alertado de desórdenes en la vía pública cercanos al lugar de manifestación convocado por la Central Clasista de Trabajadores