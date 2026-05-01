Nueva baja de seremi: Bienes Nacionales se queda sin representante en Tarapacá

Con esta baja, la cifra de seremis que han renunciado a su cargo ha aumentado a 19 en lo que va del Gobierno del presidente José Antonio Kast.

Este viernes se confirmó la salida del Seremi de Bienes Nacionales de la región de Tarapacá, Diego Muñoz Urbina, quien deja sus funciones este 1 de mayo, a 34 días de ser nombrado.

Según informó la cartera, la renuncia de la autoridad se debe a “motivos personales”, consignó el medio regional Soy Iquique.

Tras esta decisión desde el Ministerio de Bienes Nacionales agradecieron su contribución durante el mes que trabajó.

Con esta baja, la cifra de seremis que han presentado su renuncia o se ha desestimado su nombramiento sube a 19 en lo que va del nuevo Gobierno.

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