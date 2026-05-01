01/ 05/ 2026 15:00

Llamado de vecinos a Carabineros termina con allanamiento y fuga por los techos en Puente Alto

Vecinos de Puente Alto alertaron a Carabineros por un fuerte olor proveniente de una vivienda en San José de la Estrella con Avenida Tobalaba. Al llegar, varios sujetos intentaron huir por los techos; uno de ellos cayó y fue retenido por vecinos, mientras otros escaparon por el Canal San Carlos. Al ingresar al inmueble, la policía encontró más de 60 plantas de marihuana de hasta tres metros y un vehículo de alta gama desarmado con encargo por robo. El detenido, de nacionalidad colombiana, mantenía antecedentes penales sin causas vigentes.