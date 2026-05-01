“Tortura psicológica en un buque tipo cárcel”: Revelan contacto de familia con chilena capturada rumbo a Gaza

La periodista y profesora chilena detenida tras la interceptación de una flotilla humanitaria que se dirigía a la Franja de Gaza aseguró haber presenciado agresiones físicas.

Nuevos antecedentes surgen tras la captura de Macarena Chahuán, ciudadana chilena que denuncian fue secuestrada por fuerzas israelíes mientras participaba en la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza.

En las últimas horas, el Centro de Información Palestina y la Delegación Chilena de la Global Sumud revelaron que la mujer de 33 años conversó con su familia en Chile tras pasar casi tres días incomunicada sin que se conociera información sobre su paradero.

De acuerdo a lo informado, el contacto se realizó a través de un teléfono prestado, con el cual Macarena aseguró estar en buen estado de salud, y que “no sufrió agresiones físicas“.

Sin embargo, durante la conversación la periodista reveló que permanecieron dos noches “dentro de un boque tipo cárcel” y que fueron sometidos a “tortura psicológica“.





Actualización: Revelan comunicación entre Macarena Chahuán y su familia en Chile

La información trascendida señala que si bien Macarena no sufrió agresiones físicas directas, durante la captura fue testigo de violencia contra otros tripulantes, destacando el caso del capitán de su embarcación, quien habría sido golpeado frente a ella.

En paralelo, el cónsul de Chile en Atenas informó que estableció contacto con la connacional que fue desembarcada en Grecia y “le prestó la asistencia consular correspondiente“.

En la misma línea, el consulado de Chile en Tel Aviv aseguró mantener directa comunicación con la cancillería israelí para continuar monitoreando la situación del resto de los connacionales.

Actualmente, Macarena permanecería en Grecia, país del que será expulsada en el marco de un acuerdo entre Grecia e Israel.

Comunida Palestina emite declaración pública contra Gobierno de Chile

Durante la tarde de este viernes, la Comunidad Palestina de Chile difundió una declaración a través de sus redes sociales manifestando su “profunda preocupación, indignación y decepción frente a la respuesta del Gobierno de Chile ante el secuestro de la ciudadana chilena Macarena Chahuán”.

En la misma línea, calificaron de “incomprensible e inaceptable (…) que la autoridad se limite a ‘manifestar preocupación‘”.

Asimismo, en el comunicado calificaron de “insuficiente” la respuesta del Ejecutivo, argumentando que “contrasta con la de otros Estados”.

“La Primera Ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha condenado expresamente la intervención y ha exigido la liberación inmediata de los tripulantes”, argumentaron.

Lo que se sabe de la detención de flotilla en aguas internacionales

La embarcación en la que viajaba Macarena fue interceptada por fuerzas israelíes a más de 1.200 kilómetros de la costa, en pleno mar Mediterráneo.

Tras el operativo, se perdió contacto con varios de los tripulantes, incluida Chahuán, lo que encendió las alarmas entre sus cercanos y autoridades. Desde su entorno han denunciado que la chilena fue secuestrada y han solicitado la intervención urgente de la Cancillería para garantizar su seguridad y eventual liberación.