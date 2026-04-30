¿Quién es Macarena Chahuán? La chilena detenida por fuerzas de Israel tras interceptación de flotilla

La periodista se encuentra entre los cerca de 175 activistas detenidos cuando iba con ayuda humanitaria a Franja de Gaza. Desde su entorno cercano han solicitado la intervención urgente de la Cancillería chilena.

La periodista y profesora chilena Macarena Chahuán se encuentra entre los cerca de 175 activistas detenidos por fuerzas de Israel, tras la interceptación de una flotilla humanitaria que se dirigía a la Franja de Gaza, en un hecho ocurrido en aguas internacionales.

Chahuán, de 33 años, es periodista titulada de la Universidad de Chile, con experiencia en comunicación pública e institucional.

Además, se ha desempeñado como funcionaria en el Ministerio del Interior y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y actualmente trabaja como profesora de árabe y creadora de contenido digital.

La chilena integraba la llamada Global Sumud Flotilla, una misión civil compuesta por activistas de distintos países que buscaba llevar ayuda humanitaria a Gaza y denunciar el bloqueo en la zona.





Detención de flotilla en aguas internacionales

La embarcación en la que viajaba Macarena fue interceptada por fuerzas israelíes a más de 1.200 kilómetros de la costa, en pleno mar Mediterráneo.

Tras el operativo, se perdió contacto con varios de los tripulantes, incluida Chahuán, lo que encendió las alarmas entre sus cercanos y autoridades. Desde su entorno han denunciado que la chilena fue “secuestrada” y han solicitado la intervención urgente de la Cancillería para garantizar su seguridad y eventual liberación.

En registros difundidos posteriormente en redes sociales, la propia Chahuán señaló que participaba en una misión “civil no violenta” con fines humanitarios, denunciando además la situación en Gaza y el accionar israelí.

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Gobierno responde por detención de flotilla

El gobierno reaccionó a la detención de la Flotilla Global Sumud, en la que participaban siete ciudadanos chilenos.

“El Gobierno de Chile expresa su preocupación por los recientes acontecimientos vinculados a la Flotilla Global Sumud, en la cual se ha informado la participación de al menos siete ciudadanos chilenos”, indicaron mediante un comunicado.

En la misma línea apuntó que “el Ministerio de Relaciones Exteriores está realizando las gestiones pertinentes con todas las partes involucradas y ha instruido el seguimiento consular inmediato para monitorear y resguardar la situación de los connacionales, velando por la protección de sus derechos e integridad”.

“Chile reitera su compromiso con el respeto del derecho internacional, la protección de la población civil y la promoción de soluciones pacíficas de las controversias”, subrayaron.