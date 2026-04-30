A través de redes sociales, la Municipalidad de Curacaví dio a conocer el fallecimiento de Ismael Bustos, uno de los nombres más emblemáticos de la música ranchera en Chile.

El mundo de la música popular chilena está de luto. Este jueves se confirmó la muerte de Ismael Bustos Maldonado, integrante del histórico dúo ranchero Los Hermanos Bustos.

La noticia fue dada a conocer por la Municipalidad de Curacaví, comuna donde el artista residía y era reconocido como una figura cercana a la comunidad.

“Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento de don Ismael Bustos Maldonado, destacado músico nacional y vecino de nuestra comuna”, señalaron desde el municipio a través de una publicación oficial.

“Reconocido por su trayectoria como integrante de Los Hermanos Bustos, fue parte fundamental de la historia de la música ranchera en Chile, dejando un legado que trascenderá generaciones”, indicaron.





Asimismo, enviaron condolencias a su entorno cercano: “Como municipio, enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y cercanos, acompañándolos en este difícil momento. Su música y su recuerdo permanecerán por siempre en la memoria de nuestra comunidad”.

A través de su cuenta de Facebook, Fernando Bustos, hermano del fallecido artista, publicó una imagen de su eterno compañero musical. “Que Diosito te tenga en sus brazos, descansa en paz, hermanito”, comentó.

Una trayectoria clave en la música ranchera chilena

Con una carrera que se inició en la década de los años 60, Los Hermanos Bustos se transformaron en uno de los nombres más emblemáticos de la música ranchera en Chile, consolidando un repertorio que marcó a varias generaciones.

A lo largo de su trayectoria, el dúo grabó decenas de discos y obtuvo múltiples reconocimientos. Entre ellos, destacan cuatro premios Copihues de Oro.

Su impacto también llegó a escenarios masivos, como el Festival de Viña del Mar, donde se presentaron en 2005, obteniendo la Antorcha de Plata y la Antorcha de Oro.