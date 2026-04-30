Revelan por qué bajaron a Cata Vallejos: Director de Miss Universo La Reina acusa “actitudes impropias”

A través de una declaración pública, Eric Garrido explicó que la desvinculación no fue sorpresiva, ya que habría sido comunicada previamente de forma directa y formal a la influencer.

“Actitudes impropias”: La verdadera razón por la que bajaron a Cata Vallejos de Miss Universo Chile

El director de Miss Universo La Reina, Eric Garrido, entregó su versión tras la polémica destitución de Catalina Vallejos, asegurando que la decisión se tomó de manera informada y por motivos asociados a incumplimientos y conductas alejadas del estándar de la organización.

A través de una declaración pública, Garrido explicó que la desvinculación no fue sorpresiva, ya que -según indicó- fue comunicada previamente de forma directa y formal.

“Se envió un correo formal a Catalina Vallejos notificando su desvinculación y detallando los motivos asociados, entre ellos incumplimientos contractuales”, señaló.





Director de Miss Universo La Reina acusó “actitudes impropias”

El director también profundizó en las razones de fondo, apuntando a problemas en la convivencia y dinámica de trabajo dentro del equipo.

“Mi decisión de regresar a Santiago no fue impulsiva, sino que se produjo tras una discusión relevante, en un contexto marcado por actitudes impropias del estándar profesional que exige esta organización”, sostuvo.

En esa línea, detalló que entre las conductas observadas se incluían “conductas de carácter individualista, con rasgos de superioridad, escasa disposición al trabajo colaborativo, tendencia a imponer criterios de manera unilateral y una limitada apertura a la autocrítica”.





“Todo ello hizo inviable sostener una conversación constructiva en ese momento”, agregó.

Garrido también defendió el rol de la dirección en este tipo de determinaciones, subrayando que se adoptan en resguardo del funcionamiento del equipo.

“Como responsable de la organización, las decisiones de dirección me corresponden y se adoptan en resguardo del adecuado funcionamiento del equipo y del proyecto”, indicó.

Además, recalcó que no permitirá situaciones que afecten la convivencia interna. “No permitiré situaciones que vulneren el respeto, la convivencia profesional ni los principios que sustentan nuestro trabajo”, afirmó.