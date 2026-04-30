Senador pide intervención del Consejo de Defensa del Estado por compra de terrenos de argentino en Futaleufú

Fidel Espinoza, senador del Partido Socialista, envió un oficio al órgano para investigar lo que, a su juicio, fue una “compra irregular” que vulneró las leyes chilenas.

El senador Fidel Espinoza del Partido Socialista solicito intervención del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado para investigar una masiva compra de terrenos en el sur de Chile de parte de un ciudadano argentino.

Durante una sesión en el Senado, según recogió El Llanquihue, el parlamentario señaló que la identidad del involucrado es Francisco Bresky, quien habría adquirido miles hectáreas en el sector del lago Lonconao, en Futaleufú.

Esto, a juicio de Espinoza, vulneraría el Decreto de Ley N° 1.939 que establece la prohibición de que ciudadanos de países limítrofes puedan adquirir el dominio u otros derechos reales sobre bienes raíces situados en zonas fronterizas.





“Adquirió miles de hectáreas en el límite con Argentina de manera regular transgrediendo a ley chilena. Los argentinos tienen prohibido comprar territorio chileno en el límite, pero él lo hizo aduciendo que tenía otras nacionalidades“, advirtió.

Por lo mismo, pidió a los dos órganos antes mencionados “que investiguen a este señor y pueda devolver a territorio chileno lo que le corresponde a nuestro país, porque en definitiva todas las compras que hizo fueron absolutamente irregulares”.

También afirmó que residentes habrían sido víctimas de hostigamiento y amenazas de parte de Bresky: “Violenta a nuestros vecinos y vecinas, sobre todo a mujeres, llegando incluso a amenazar de muerte y de quemarles sus casas. Saquen sus propias conclusiones”.