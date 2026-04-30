Coaniquem inicia colecta presencial y online para seguir brindando atención integral: Así puedes donar

En sus 47 años de historia, la corporación ha rehabilitado a más de 150 mil niños, niñas y adolescentes con lesiones por quemaduras y otras cicatrices. Ahora, busca continuar con su labor con una colecta que se realizará en todo el país.

Dentro de pocos días iniciará una nueva colecta nacional de Coaniquem, cuyo objetivo es recaudar fondos para continuar brindando atención integral a niños, niñas y jóvenes con quemaduras y otras cicatrices

Bajo el lema “Porque Somos de Piel, tu ayuda se siente”, la campaña presencial se realizará entre el miércoles 6 y el sábado 9 de mayo gracias al trabajo y compromiso de miles de voluntarios que estarán en calles de todo el país, debidamente identificados con sus respectivas pecheras y credenciales.

Gracias a esta labor, la corporación ha acompañado a miles de pacientes cubriendo el 95% de las 346 comunas del país, a través de sus 4 centros de rehabilitación a lo largo de Chile ubicados en Antofagasta, Santiago, Concepción y Puerto Montt.

¿Cuándo comienza la colecta de Coaniquem?

Es importante mencionar que también se encuentra activa una colecta online que permite a cualquier persona colaborar con la corporación desde cualquier lugar del país donando a través del sitio web de Coaniquem.

Colecta online: Hasta el sábado 9 de mayo

Hasta el sábado 9 de mayo Colecta presencial : Hasta el sábado 9 de mayo

: Hasta el sábado 9 de mayo Los voluntarios portarán pecheras, credenciales y alcancías

También habrá opciones de pago mediante POS (tarjetas de crédito, débito o prepago).

“La colecta es fundamental para que podamos seguir entregando rehabilitación completamente gratuita a miles de niños, niñas y jóvenes. Cada aporte nos permite continuar cambiando vidas y llegando a quienes más lo necesitan”, señaló su presidente, Jorge Rojas Goldsack.

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Coaniquem: Más de 150 mil niños rehabilitados

Durante sus 47 años de historia, Coaniquem ha rehabilitado a más de 150 mil niños, niñas y adolescentes con lesiones por quemaduras y otras cicatrices, provenientes tanto de Chile como del extranjero.

La base del modelo de atención, detallan desde la corporación, se basa en tres pilares fundamentales: acoger con amor, gratuidad en el 100% de las prestaciones y una atención de alta calidad.

Jorge Rojas, destacó el alcance del trabajo: “Nuestra labor no solo se centra en la rehabilitación de niños y jóvenes con quemaduras y otras cicatrices. También desarrollamos investigación, prevención y docencia, con el objetivo de aportar al conocimiento y evitar que estas lesiones sigan ocurriendo”.