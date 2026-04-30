“Han sido mi escuela”: Cony Capelli se despidió de Plan Perfecto y alista su regreso a Fiebre de Baile

Los panelistas del espacio conducido por Eduardo de la Iglesia y Fran García-Huidobro dedicaron emotivas palabras para la ganadora de Gran Hermano.

Este jueves, Cony Capelli cerró su etapa en el programa Plan Perfecto de Chilevisión, marcando el fin de su paso por el espacio para enfocarse en un nuevo desafío televisivo.

La influencer dejó el panel en un momento de alta visibilidad mediática, justo cuando comienza a preparar su regreso a la competencia en Fiebre de Baile, donde buscará volver a destacar en la pista.

La emotiva despedida de Cony Capelli en Plan Perfecto

Los panelistas del espacio conducido por Eduardo de la Iglesia y Fran García-Huidobro dedicaron emotivas palabras para la ganadora de Gran Hermano.

“No te conocía, llegué muy nerviosa y tú fuiste una de las que me recibió con los brazos y el alma abierta. Me veo reflejada en ti cuando empecé“, expresó Renata Bravo, quien se identificó como su “hermana grande, por no decir tu mamá”.

“Te voy a extrañar no sabes cuánto. Te admiro, te quiero (…) Siempre estás de la mejor manera a pesar de tus problemas personales, que uno los conoce, y acá estás con tu cara llena de risa”, agregó Bravo.

Tras las palabras de sus compañeros, Capelli agradeció a todo el equipo. “He aprendido mucho en este programa, ustedes han sido mi escuela. Los admiro demasiado a cada uno”, señaló.

La influencer volverá este domingo 3 de mayo a la competencia de Fiebre de Baile.