30/ 04/ 2026 22:42

Vencedores | Cuchuflí chileno conquista el mercado de Emiratos Árabes

La siguiente historia nos muestra cómo el cuchuflí va a llegar a Medio Oriente de la mano de un chileno que quedó sin trabajo durante la pandemia y decidió invertir su finiquito en un emprendimiento que tenía su esposa. Así crearon Chocolava. Es la primera gran producción de este clásico dulce chileno que va a ser en junio y se va a fabricar en los Emiratos Árabes. A continuación les vamos a presentar su historia en nuestra sección Vencedores.