Cesantes en Chile pueden recibir pagos mensuales por hasta un año: Estos son los beneficios que no todos cobran

Actualmente hay tres beneficios que entregan aportes económicos a personas sin trabajo y que se pueden gestionar en la sucursal virtual de AFC. Revisa si cumples con los requisitos.

Muchos trabajadores que quedan sin empleo en Chile no están recibiendo ayudas económicas que ya existen. En algunos casos, estos aportes pueden extenderse por meses e incluso acercarse a un año.

Se trata de subsidios, seguros y fondos que entregan dinero directo mientras la persona no tiene trabajo. Todos se pueden gestionar a través de la sucursal virtual de la AFC.

Aunque están disponibles, no todos los solicitan. Ya sea por desconocimiento o por creer que no cumplen requisitos, muchos terminan dejando pasar este apoyo.

Cómo saber si puedes recibir estos pagos

Uno de los puntos clave es que muchas personas sí cumplen con las condiciones para obtener estos beneficios, pero no lo revisan.

Para verificarlo, solo necesitas:

Ingresar a la sucursal virtual de AFC

Acceder con tu RUT y ClaveÚnica

Ahí puedes ver si tienes beneficios disponibles y los pasos para solicitarlos.

En un escenario donde cada ingreso cuenta, no revisar esta información puede significar perder meses de ayuda. Por eso, el llamado es claro: revisar y confirmar si te corresponde alguno de estos aportes.

Seguro de Cesantía: Quiénes pueden recibirlo

El Seguro de Cesantía entrega dinero a afiliados de la AFC que tengan una Cuenta Individual de Cesantía.

Para cobrarlo, se debe cumplir con:

Acreditar cesantía con finiquito, carta de despido, renuncia u otro documento válido

Tener cotizaciones previas: 10 cotizaciones (contrato indefinido o trabajadora de casa particular) 5 cotizaciones (plazo fijo, obra o servicio)

Considerar cotizaciones desde el último uso del beneficio o desde la afiliación





Subsidio de Cesantía: Pagos mensuales por hasta 360 días

El Subsidio de Cesantía es un beneficio que entrega un aporte económico mensual que puede extenderse por un máximo de un año.

Para acceder, se exige:

Tener al menos 12 meses de cotizaciones en los últimos dos años

Estar inscrito en el registro de cesantía de la municipalidad

Estar inscrito en el registro de cesantes del IPS o caja de compensación

Haber perdido el trabajo por causas ajenas a la voluntad

Tener contrato firmado antes del 2 de octubre de 2022

Fondo de Cesantía Solidario: Apoyo cuando no hay saldo

Este fondo está pensado para afiliados que no tienen recursos suficientes en su cuenta individual.

Los requisitos son: