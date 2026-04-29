“Yo tengo un amigo que…”: Titi García-Huidobro desclasificó inédito ofrecimiento de Francisco Kaminski

La animadora decidió rechazar la oferta, argumentando: “Creo que hay que tener primero una legalidad”.

Titi García-Huidobro se sinceró este martes y desclasificó un episodio que vincula a Francisco Kaminski, tras el allanamiento de su departamento en Las Condes por la operación “Rey David”.

La animadora expuso que hace un par de años, Kaminski le habría ofrecido el contacto de una automotora que podía venderle un vehículo con un préstamo sin pedir antecedentes.





¿Qué dijo Titi García-Huidobro?

En el último capítulo de No Es Lo Mismo, Titi señaló: “En ese tiempo mi hijo entraba a la universidad y yo, en una conversación así como de buena onda, de amigos, de compañeros de trabajo, le digo: ¡Ay! Me gustaría tener un auto para mi hijo poder comprárselo”.

Al respecto, Kaminski habría contestado: “Oye, no te preocupes, Titi, yo tengo un amigo que te puede pasar un auto y se lo vas pagando en 500 mil cuotas; da lo mismo”.

“Me imagino que él, al ser el propietario de esta automotora, no necesitaba ningún tipo de referencias bancarias mías, crédito ni ninguna cuestión”, precisó la animadora.

Sin embargo, Titi decidió no aceptar y reveló las razones de por qué declinó la oferta: “No acepté la situación (…) Nunca fui a juntarme con el gallo”.

“Las condiciones eran bastante atractivas, eran inmejorables, pero ¿sabes lo que pasa? que cuando uno se mete en cualquier tipo de negocio, sea cual sea, creo que hay que tener primero una legalidad”, confesó García-Huidobro.

Tras el allanamiento en su departamento en Las Condes, Titi reflexionó: “Ahora una empieza a atar cabos y darse cuenta de algunas situaciones”, y luego concluyó entre risas: “Mi hijo sigue andando en micro”.