Empresario secuestrado habría dejado el cuartel de PDI: Este es el momento exacto

Jorge Vera fue trasladado al lugar tras su liberación durante la mañana de este miércoles. Sin embargo, aún no se le ha tomado una declaración por el caso.

El empresario ferretero de 84 años que fue secuestrado por una banda criminal en San Miguel, habría dejado el cuartel de Policía de Investigaciones (PDI) donde se encontraba tras su liberación.

Alrededor de las diez de la mañana de este miércoles, al menos dos automóviles con familiares de Jorge Vera, la víctima, dejaron el lugar.

Uno de los vehículos trasladaba a una persona acostada en los asientos traseros. Si bien se presume que se trataría del adulto mayor, iba tapado con frazadas hasta la cabeza. Por lo que, no está confirmado.

Sin embargo, el periodista de CHV Noticias, Nicolás Krumm asegura que los pilotos y copilotos de los automóviles son parientes de Vera, que conversaron con la prensa durante la búsqueda del hombre.





Además, en el matinal Contigo en la Mañana, mencionaron que la PDI les confirmó que la persona que dejó sus inmediaciones tapado era él.

Liberación del empresario de 84 años secuestrado

Tras una investigación para dar con su paradero, la Fiscalía ECOH informó este miércoles que el empresario que fue secuestrado el martes 22 de abril en San Miguel, fue liberado con vida.

Jorge Vera fue sometido a un chequeo médico para verificar su estado de salud, pues es insulinodependiente. Posteriormente fue trasladado a un cuartel de PDI.

Luego de estar un par de horas ahí, la policía permitió que el hombre primero fuera a su hogar y a un centro médico, antes de tomarle una declaración por su secuestro.

Ve el video del momento exacto en que hombre secuestrado habría dejado cuartel de PDI