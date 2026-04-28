28/ 04/ 2026 23:02

Históricos calabozos de la PDI abrirán el Día de los Patrimonios: Albergaron a temidos criminales de Santiago

¿Sabía usted que, en el centro de Santiago, un cuartel albergó a varios de los delincuentes locales más peligrosos del siglo XX, como el temido Viejo del Saco, y también a figuras de la política? Hablamos de “La Patilla”, los antiguos calabozos de la Policía de Investigaciones que, a finales de mayo, abrirán sus puertas al público en el Día de los Patrimonios. ¿Cómo eran por dentro estas celdas y qué historias esconde este lugar? Lo conocemos en la siguiente nota.