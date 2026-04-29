Hay tres extranjeros y un chileno detenidos: Qué se sabe de la liberación del empresario de 84 años secuestrado en San Miguel
Por el momento se desconoce si hubo un pago de por medio, aunque de acuerdo a información preliminar, el adulto mayor e insulinodependiente se encontraría en buen estado de salud.
Este miércoles, la Fiscalía ECOH informó que Jorge Vera Fierro, empresario ferretero de 84 años y que fue secuestrado el pasado martes 22 de abril en la comuna de San Miguel, fue liberado.
Por el momento se desconoce si hubo un pago de por medio, aunque de acuerdo a información preliminar, el adulto mayor e insulinodependiente se encontraría en buen estado de salud.
Lo que se sabe de la liberación de empresario ferretero
- Jorge Vera fue liberado este miércoles 29 de abril en la comuna de Colina.
- El Director General de la PDI, Alejandro Cerna, confirmó que hay cuatro detenidos, un chileno y tres extranjeros.
- Cerna agradeció la colaboración internacional de la Policía de Colombia, por lo que los detenidos tendrían dicha nacionalidad o estuvieron en aquel país.
- También agregó que un auto quemado fue clave en la investigación, ya que ahí concurrieron las policías y encontraron al secuestrado.
- En Contigo En La Mañana se informó que Vera fue trasladado a un centro de salud y habría señalado que nunca pudo ver dónde estuvo ni a los secuestradores, ya que siempre tuvo los ojos vendados.
- Tras ser chequeado su estado de salud, fue trasladado a un cuartel PDI.