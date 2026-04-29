Hay tres extranjeros y un chileno detenidos: Qué se sabe de la liberación del empresario de 84 años secuestrado en San Miguel

Por el momento se desconoce si hubo un pago de por medio, aunque de acuerdo a información preliminar, el adulto mayor e insulinodependiente se encontraría en buen estado de salud.

Este miércoles, la Fiscalía ECOH informó que Jorge Vera Fierro, empresario ferretero de 84 años y que fue secuestrado el pasado martes 22 de abril en la comuna de San Miguel, fue liberado.

Por el momento se desconoce si hubo un pago de por medio, aunque de acuerdo a información preliminar, el adulto mayor e insulinodependiente se encontraría en buen estado de salud.





Lo que se sabe de la liberación de empresario ferretero