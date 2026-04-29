“No les gustó nada”: Francisco Kaminski sufre nuevo revés tras molestia de sus vecinos por allanamiento en Las Condes

Los vecinos del mismo edificio habrían hablado con la constructora a cargo del edificio para que se termine su contrato de arrendamiento.

Este miércoles en Plan Perfecto, Conty Ganem reveló que Francisco Kaminski estaría atravesando nuevos problemas tras el allanamiento en su departamento en Las Condes.

Los vecinos del animador habrían denunciado la situación a la constructora a cargo del edificio para que se termine el contrato de arrendamiento de Kaminski de forma anticipada.





¿Qué pasó con Francisco Kaminski?

“Según el chat de vecinos, a Francisco Kaminski lo van a echar de este edificio”, detalló Conty.

En esa misma línea, agregó: “Estos edificios son de arriendo de la misma constructora y, al parecer, los vecinos no estaban nada de contentos”.

Una situación similar se vivió hace meses cuando su nombre fue vinculado a la muerte de Felipe Reyes Ossa, el denominado “Rey de Meiggs”, donde tuvo que cambiarse de inmueble.

En esta oportunidad, los vecinos del animador “reclamaron y la constructora que está a cargo de los arriendos estaría pensando y viendo cómo finiquitar el contrato para sacarlo de acá”.

Finalmente, Ganem detalló: “No les gustó nada, no solo lo que pasó con el allanamiento, sino que esté tan expuesto, que haya prensa, porque claramente a ellos no les conviene para este modelo de negocio”.

Revisa el momento: