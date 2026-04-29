Comenzó la preventa para segunda fecha de Karol G en Chile: Precios superan los de concierto de Bad Bunny

Los fanáticos de “La Bichota” agotaron la primera fecha en solo horas, a pesar del elevado valor de los tickets.

La venta de las entradas para el concierto de Karol G en Chile el 28 de enero de 2027 ya finalizó.

A las 13:30 de este miércoles empieza la preventa de un segundo show el 29 de enero, a través de Punto Ticket.

“La Bichota” se embarca en una nueva gira mundial con su álbum más reciente Tropicoqueta. En nuestro país se presentará en el Estadio Nacional por segunda vez, luego de su tour pasado en 2024.

Durante la tarde de este martes se anunciaron los precios, los que causaron sorpresa en los interesados por comprar debido a su elevado valor.





Comenzó la venta para el show de Karol G en Chile

La preventa de las entradas del concierto de la cantante colombiana estuvo activa en el sitio web de Punto Ticket desde las 9:00 de este miércoles.

Solo clientes Mastercard Banco Falabella podrán comprar en esta instancia, siempre que paguen con sus tarjetas CMR.

A las 9:30 habían más de 300 mil usuarios presentes en la fila virtual para adquirir sus tickets.

Los fanáticos agotaron el stock de la preventa durante esta jornada, por lo que se pasó a la venta general para todo público a las 11:00.

Precios del concierto de Karol G en Chile

La productora Bizarro Live, encargada de traer a Karol G a nuestro país, anunció tan solo ayer lo que costarían las entradas a su próximo concierto en el Estadio Nacional.

El precio del sector más barato del recinto es de $69.000, mientras que el del más costoso alcanza los $563.500.

Galería: $69.000

Cancha General: $92.000

Pacífico Lateral: $103.500

Andes: $103.500

Pacífico Bajo: $207.000

Pacífico Alto: $230.000

Platinum Lateral: $230.000

Platinum: $264.500

Pacífico Medio: $287.500

Diamante Lateral: $287.500

Diamante: $322.000

Primeras Filas: $414.000

Pit Derecho (A): $563.500

Pit Izquierdo (B): $563.500

Silla de ruedas: $69.000

Comparamos los precios de este show masivo a cargo de Bizarro Live, con los del pasado concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional en enero, que también fue organizado por la misma productora.

En el evento del puertorriqueño, la entrada más elevada costó $402.500, es decir, casi 161 mil pesos menos que en el concierto de la colombiana.