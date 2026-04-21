Karol G regresa a Chile: La “Bichota” anuncia nuevo concierto y confirma fecha en Estadio Nacional

La cantante colombiana visitará una vez más nuestro país, ahora para presentar su álbum Tropicoqueta. Revisa todo lo que se sabe del show.

Tras su reciente paso por el festival estadounidense Coachella, Karol G anunció un nuevo concierto en Chile en el marco de su gira mundial “Viajando por el Mundo TropiTour”.

La artista colombiana estará un año entero presentándose en grandes escenarios de 20 países distintos, entre fines de julio de 2026 y julio de 2027.

Karol G en concierto en Chile

La cantante fijó fecha en nuestro país para la temporada de verano, siguiendo con la temática de su álbum más reciente Tropicoqueta, el cual mezcla ritmos tropicales en honor a sus raíces.

Karol G se presentará el 28 de enero en Chile, en el Estadio Nacional en Ñuñoa.

Hasta el momento solo sería un concierto. Sin embargo, en 2024 hizo tres shows, por lo que se presume una cifra similar esta vez también.





¿Qué se sabe de la venta de entradas para Karol G en Chile?

Aunque se desconocen las fechas de venta de entradas y sus precios, la productora encargada de entregar esta información es Bizarro Live, la misma que trajo la última gira de Karol G a Chile.

Hace tan solo un par de días, su Entertainment Manager, Daniel Merino, entregaba indicios en su cuenta X de la próxima visita de la colombiana a nuestro país.

Nos vamos de Tour 🍍🪇🧡 — Daniel Merino (@IamDonDani) April 20, 2026

Como referencia, en Perú -país donde también opera Bizarro Live- la preventa y venta general de entradas se confirmaron para el miércoles 29 de abril y jueves 30 de abril respectivamente.

Para recibir la información del concierto de Karol G en Chile en tu correo, una vez que esté disponible, puedes ingresar tus datos en el sitio web oficial de la cantante acá.